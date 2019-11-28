Футбол

Вести.RuВести.RuСборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола опубликовала на официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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