Футбол

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Россия опустилась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и заняла 38-е место. Подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе 1470 очков. Лидером списка является Бельгия, на второй строчке идет Франция, на третьей - Бразилия.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:00

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Спорт-Экспресс04:08

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:11

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:14

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:37
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