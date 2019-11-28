Россия опустилась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и заняла 38-е место. Подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе 1470 очков. Лидером списка является Бельгия, на второй строчке идет Франция, на третьей - Бразилия.

Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

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