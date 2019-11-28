Футбол
ТВ ЦентрСборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Россия опустилась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и заняла 38-е место. Подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе 1470 очков. Лидером списка является Бельгия, на второй строчке идет Франция, на третьей - Бразилия.
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Спорт
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Футбол
Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Экономика
Минэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса
Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом».
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Экономика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Футбол
«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Авто
Skoda запустила производство нового поколения Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.
Происшествия
На Украине осужденного «передержали» в колонии
На Украине Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как был завершён срок отбытия установленного ему ранее наказания.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Здоровье
В Петербурге прооперируют девочку из Кургана с огромным родимым пятном
В Петербургском педиатрическом университете прооперируют шестимесячную девочку из Кургана с родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Политика
Рейтинг Зеленского ускоряет падение
На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Футбол
Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы
Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Армия и оружие
ИГИЛ взяло ответственность за гибель французов в Мали
Террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военных в Мали.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.