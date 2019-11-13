Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России отказалась от новой формы

По информации СМИ, многие футболисты остались недовольны новым комплектом. Также с критикой выступили болельщики. "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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с чего всё началось

Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся играх отбора ЧЕ-2020

Матч с бельгийцами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, а гостевая встреча с командой Сан-Марино состоится 19 ноября. "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - сообщили в пресс-службе.
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