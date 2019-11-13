7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.

с чего всё началось

Сборная России сыграет в старой форме в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС. 7 ноября была представлена новая форма, в которой национальная команда сыграет в финальной стадии Евро.

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