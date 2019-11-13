Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России отказалась от новой формы

Сборная России сыграет в старой форме в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС. 7 ноября была представлена новая форма, в которой национальная команда сыграет в финальной стадии Евро.
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с чего всё началось

Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся играх отбора ЧЕ-2020

7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.
ТАСС Спортвчера в 13:30

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Сборная России не будет играть в новой форме. Похоже, виноват перевернутый флаг

Sports.ruвчера в 18:10

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Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Сборная России не сыграет с Бельгией в новой форме

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С Бельгией и Сан-Марино сыграем в старой форме. В новой перевернут флаг, РФС просит все переделать

Sport24.ruвчера в 15:05

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Советский спортвчера в 17:48

Сборная России отказывается выходить на матч с Бельгией в новой форме

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:15
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Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
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Известия вчера в 07:32
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На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире, пострадали 4 человека

Вести.Ru вчера в 21:55
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Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

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Российская газета вчера в 23:38
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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
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Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
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Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом

Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
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Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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Экс-президент Боливии прилетел в Мексику

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Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

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Мировые богачи перестали доверять банкам

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Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
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К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
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REGNUM вчера в 03:52
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