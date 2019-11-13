Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России отказалась от новой формы

По информации СМИ, многие футболисты остались недовольны новым комплектом. Также с критикой выступили болельщики. "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:31, Вашингтон
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