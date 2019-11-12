Футбол
MetaratingsФутболисты сборной России не хотят играть в новой форме
Несколько дней назад сборная России представила форму от adidas, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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с чего всё началось
7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Однако затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.ТАСС Спортвчера в 13:30
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