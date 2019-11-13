Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России отказалась от новой формы

По информации СМИ, многие футболисты остались недовольны новым комплектом. Также с критикой выступили болельщики. "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Сборная России не будет играть в новой форме. Похоже, виноват перевернутый флаг

Sports.ru18:10

С Бельгией и Сан-Марино сыграем в старой форме. В новой перевернут флаг, РФС просит все переделать

Sport24.ru15:05

Сборная России не сыграет с Бельгией в новой форме

Чемпионат16:32

Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

РИА Новости14:18

Adidas допустил грубую ошибку при создании формы сборной России

Советский спорт17:48

Сборная России не будет играть в новой форме. Подробности скандала

Спорт-Экспресс14:40

Футболисты сборной России сыграют в старой форме в оставшихся играх отбора ЧЕ-2020

ТАСС Спорт13:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Культуромания 12:41
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Общество

Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Общество

Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов

РИА Новости 09:37
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Наука

Вьетнамские оленьки считаются заново открытым видом

Rusargument вчера в 16:38
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

Вашингтон предоставил Украине оружие для «борьбы против русских». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Рифей-Пермь вчера в 13:22
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Кино

Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости 22:36
Происшествия

В Башкирии воспитательница утонула в бассейне детсада

В Уфе воспитательница утонула в бассейне детского сада.
Газета Кемерова 03:37
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru вчера в 07:43
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Футбол

Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»

Газета.Ru 20:55
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru 13:22
Политика

Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ 07:06
Происшествия

В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Экономика

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 06:29
Кино

Обновлённые «Ангелы Чарли» появятся в прокате с 14 ноября

Профиль 10 ноября в 05:55
Происшествия

Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика

Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»

12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Наука

В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства

В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное