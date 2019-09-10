Сборная России ярко отметила победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает Sport24.

Сборная России отметила победу над Казахстаном в ирландском стиле

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