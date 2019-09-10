Футбол
Газета.RuСборная России отметила победу над Казахстаном в ирландском стиле
Сборная России ярко отметила победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает Sport24.
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Футболисты и болельщики сборной России в исландском стиле отметили победу над Казахстаном
Sport24.ruвчера в 17:49
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Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.
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Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.
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В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
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