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Газета.RuГазета.RuСборная России отметила победу над Казахстаном в ирландском стиле

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Сборная России ярко отметила победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает Sport24.
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