Сборная России ярко отметила победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает Sport24.

Сборная России отметила победу над Казахстаном в ирландском стиле

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Армия и оружие В Японии оценили пуски снарядов из КНДР Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.

Гаджеты Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Шоу-бизнес Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Шоу-бизнес Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Происшествия В Чите в детском саду обрушился потолок Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.

Происшествия Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.

Здоровье Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

Гаджеты Xiaomi добавит системную функцию отключения рекламы По данным издания, уже в MIUI 11 появится системная функция отключения рекламы.