Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная России отправилась на матч с Кипром
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
16
Шполярич
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
10
Ахметов
7
Оздоев
21
Ионов
22
Дзюба
6
Черышев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск). Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.
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