Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России отправилась на матч с Кипром

Кипр — Россия
0 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск). Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.
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