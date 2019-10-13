Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск). Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.

Сборная России отправилась на матч с Кипром

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