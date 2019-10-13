Игроки сборной России готовятся к матчу с Кипром, который пройдёт в рамках 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Подготовка проходила прямо в отеле, в котором сейчас располагается команда. Фото с занятий опубликованы в Твиттере сборной.

Сборная России провела разминку в гостинице перед игрой с Кипром

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