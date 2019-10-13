Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России отправилась на матч с Кипром

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
1
Панаги
  
8
Кирьяку
  
4
Меркис
  
19
Лайфис
  
13
Кусулос
  
6
Иоанну
  
18
Артиматас
  
16
Шполярич
  
3
Иоанну
  
7
Захариу
  
20
Кости
  
1
Гилерме
  
23
Петров
  
5
Семенов
  
14
Джикия
  
13
Кудряшов
  
17
Головин
  
10
Ахметов
  
7
Оздоев
  
21
Ионов
  
22
Дзюба
  
6
Черышев
  
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск). Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия — Кипр. Прямая трансляция

Sport24.ru11:04

Сборная России оформит выход на Евро - 2020 в случае ничьей на Кипре

Газета.Ruвчера в 12:46

Кипр — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 13 октября в 19:00

Чемпионат09:00

Раздевалка сборной России перед игрой с Кипром. Фото

Спорт-Экспресс11:00

Комплимент для Черчесова: россияне на Кипре могут оформить выход на ЕВРО

РИА Новостивчера в 17:15

Футболисты сборной России провели разминку в гостинице перед матчем с Кипром

Советский спорт07:45

«Попали на Евро-2020 не на халяву». Прогноз на матч Россия — Кипр

Телеканал 360°вчера в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Теннис

Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Единоборства

Боксёр Дмитрий Бивол победил Ленина

Соперником Дмитрия стал доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Дмитрий победил единогласным решением судей.
Газета Metro 05:54
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие

Путин оценил вероятность новой холодной войны

Президент РФ Владимир Путин надеется, что новой холодной войны не будет, но в любом случае Россию она затронет в наименьшей степени.
БИЗНЕС Online 07:10
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Политика

Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй оказался в коме после перенесённого им нокаута в бою со своим соотечественником Чарльзом Конвэллом, который прошел в рамках вечера профессионального бокса в Чикаго.
REGNUM 07:52
Футбол

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром

Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
REGNUM 11:35
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Армия и оружие

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Общество

В Сочи установили мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом

Спортсмены со всего мира в рамках фестиваля бейсджампинга в Сочи установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста высотой 207 м. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Скайпарка.
ТАСС 10:06
Экономика

Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями

Политическая Экспертиза 03:57
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Футбол

Александр Мостовой: «После промаха с Кипром меня полтора года не вызывали в сборную»

Помню, что один из последних матчей того отбора на ЧМ-1998 был против Болгарии, в гостях, когда нас засудили.
Спорт-Экспресс 10 октября в 17:10
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии

Life.ru 07:51
Армия и оружие

Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов

Журналистская правда 08:18
Футбол

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Шоу-бизнес

Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон

Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы.
Телепрограмма 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное