Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана

Россия — Казахстан
9 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.
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