Футбол
Sport24.ruСборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Встреча состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Общество
Эксперт предложил ввести налог на бездетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести налог на бездетность для всех совершеннолетних россиян.
Невские Новости 12:25
Здоровье
Врачи призвали употреблять водку в лечебных целях
Медики рассказали о лечебных свойствах водки.
РЕН ТВ 19:32
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Около 30 км дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города.
Агентство Москва 05:11
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском 17:50
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru 18:30
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Здоровье
Какао может способствовать укреплению иммунитета
Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.
MedikForum.ru вчера в 18:41
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Футбол
Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества
Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Чемпионат 17:49
Политика
Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам
Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
REGNUM вчера в 00:54
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Происшествия
Странное заболевание убивает собак в Норвегии
Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
REGNUM 06:36
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia 20:21