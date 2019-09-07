Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Встреча состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.

Политика В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Музыка Blink-182 спели песню о ненависти Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".

Политика Кремль приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной "В Кремле приветствуют обмен и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил Песков.

Общество Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Политика В Польше призвали наладить отношения с Россией Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.

Политика Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Политика В Бурятии открылись избирательные участки В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.

Авто Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6% За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).

Космос Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.

Футбол Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу Президент Эквадора Ленин Морено предложил отправить заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Колумбией и Перу.