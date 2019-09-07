Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России отправилась в Калининград

Россия — Казахстан
9 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Встреча состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
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