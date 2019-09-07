Футбол
Sport24.ruСборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Встреча состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04
Армия и оружие
Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов
В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции.
РБК 21:46
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia 20:21
Политика
Кремль приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной
"В Кремле приветствуют обмен и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил Песков.
Московский Комсомолец 07:06
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 17:20
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Игры
Ролевой экшен Cube World выйдет в Steam спустя 8 лет разработки
Игромания.ру 06:24
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru 18:30
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 21:24
Политика
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
В Бурятии открылись избирательные участки
В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.
Байкал-Daily 20:05
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru 15:55
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).
Автоновости дня 01:13
Космос
Способный разрушить город астероид приближается к Земле
ФАН вчера в 12:01
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана
Более 300 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за непогоды, вызванной ураганом «Дориан».
RT на русском 21:40
Космос
Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.
РБК 04 сентября в 08:44
Футбол
Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу
Президент Эквадора Ленин Морено предложил отправить заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Колумбией и Перу.
ТК Звезда 20:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
RT на русском 21:18