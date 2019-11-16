Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.

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Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

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