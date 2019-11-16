Футбол

REGNUMREGNUMСборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

Россия — Бельгия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
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