Футбол

REGNUMREGNUMСборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Обращение сборной России к фанатам: «Битва не на жизнь, а за первое место в группе»

Sport.ru07:59

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Советский спорт07:22

Сборная России обратилась к фанатам перед матчем против Бельгии

Газета.Ru06:19

«Битва не на жизнь, а за первое место в группе». Сборная России обратилась к болельщикам

Sport24.ru06:10

«Откладывайте все дела, вас ожидает крутой футбол!» Сборная России обратилась к болельщикам

Матч ТВ04:49

«Откладывайте все дела, вас ожидает крутой футбол!» Сборная России обратилась к болельщикам

Sportbox.RU04:49

Зырянов обратился к сборной России по футболу перед матчем с Бельгией

RT на русском04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

РБК 08:13
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась редким фото дочерей от разных браков

Пользователи соцсети пришли в восторг, однако еще больше эмоций у них вызвала новая фотография, на которой запечатлены дочери фигуристки от разных браков.
Вокруг ТВ 08:06
Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru 09:23
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

iReactor 01:47
Кино

Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

Танец Хоакина Феникса в фильме "Джокер" попал в Сеть под другим ракурсом.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Футбол

Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

Матч ТВ 05:55
Происшествия

В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К

Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
Военное обозрение 04:51
Космос

Раскрыт один из главных механизмов разогрева короны Солнца

News.ru вчера в 11:26
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Общество

Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством

Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
МИР 24 вчера в 23:12
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Политика

Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО

Президент Франции считает, что изменения позволят Евросоюзу обеспечить безопасность своими силами в том случае, если НАТО из-за вето не активирует статью о коллективной обороне.
ГЛАС.RU 06:42
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное