Фото:matchtv.ru (кадр) Мужская сборная России проиграла Аргентине на чемпионате мира по баскетболу, но до этого гарантировала себе участие во втором групповом этапе. К сожалению, сразу трое ведущих игроков не смогли набрать ни одного очка - это и определило исход встречи.

Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ

Экономика Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ «На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.

Политика Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.

Общество Этим знакам зодиака повезет этой осенью Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.

Общество Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Футбол Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.

Гаджеты Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Армия и оружие В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Политика В Италии сформировано новое правительство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.

Технологии Для водителей разработали «умные» часы с ГЛОНАСС и черным ящиком «Умное» устройство проконтролирует здоровье и моральное состояние владельца, его маршрут, а в случае потери связи часы становятся черным ящиком и записывают все данные «Умные» часы для водителей компании SpaceTeam оснащены черным ящиком и могут стать альтернативой предрейсового контроля водителя.

Гаджеты Google объявила о выходе Android 10 Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.

Политика Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов, задолжал налоговикам Петербурга более 32 тысяч рублей.

Игры Valve изменит дизайн библиотеки Steam Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Волейбол Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.

Армия и оружие В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Политика Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.