В Москве на стадионе «Лужники» футболисты сборной России победили команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщают «Ведомости». Следующую игру российская команда проведет 13 октября против сборной Кипра в Никосии.

Наука Японские ученые оживили мертвый мозг Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Армия и оружие CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

Космос Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Политика РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.

Футбол Рамос прокомментировал упущенную победу над Норвегией Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился мыслями после ничьей с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).