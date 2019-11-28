Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место. На 37 месте находится Румыния, ближайший преследователь нашей сборной — Исландия. Сборная Украины опустилась на две строчки и занимает 24 место.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:00

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Спорт-Экспресс04:08

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:11

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:14

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:37
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