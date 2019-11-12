На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу. Сборная должна была выступить в ней на финальном турнире чемпионата Европы.

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

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