Футбол

Кубань 24Кубань 24Сборная России по футболу положительно оценила тренировки в Сочи

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян рассказал, что отзывы о городе в сборной положительные, претензий не было. Он подчеркнул, что все тренировки прошли на высочайшем уровне.
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