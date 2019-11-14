Футбол
Кубань 24Сборная России по футболу положительно оценила тренировки в Сочи
Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян рассказал, что отзывы о городе в сборной положительные, претензий не было. Он подчеркнул, что все тренировки прошли на высочайшем уровне.
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В Сочи хотелось бы чаще видеть сборную России: Черчесов встретился с мэром курорта
Вести Сочивчера в 09:18
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Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Фигурное катание
Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Футбол
РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной
Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Происшествия
СМИ сообщили о взрывах в районе военных складов в Балаклее Харьковской области
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Минюст признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне Василий Пискарев заявил, что комиссия намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу данного медиаресурса, который является проектом "Радио Свобода".
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Общество
Ущерб от наводнения в Венеции составил €1 млрд
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко признался, что ему стыдно и «хочется под землю провалиться», когда он слышит о преступлениях коллег.
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»
Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.