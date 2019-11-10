Футбол
Кубань 24Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета вчера в 05:36
Футбол
Футболист «Шахтера» Тайсон высказался по поводу расизма
Инцидент произошел в Харькове, на игре украинского футбольного первенства между «Шахтером» и «Динамо» (Киев) 1:0. Болельщики на стадионе стали оскорблять полузащитника «Шахтера» Тайсона на расовой почве.
ГЛАС.RU 02:47
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр с 28 октября по 5 ноября, 8 ноября сообщает Росстат.
Красная весна 08 ноября в 11:30
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат вчера в 13:24
Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Пензенской области
В Пензенской области в результате ДТП погиб один человек, семеро получили ранения.
Известия 12:57
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Гаджеты
AMD выпустит 128-поточный процессор
3960X и 3970X обладают 24 и 32 ядрами соответственно (48 и 64 потока), а также 140 и 144 мегабайтами кэша.
Популярная механика 09 ноября в 14:19
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Армия и оружие
В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией
Специальный представитель Госдепа США Томас Зарзецки напомнил первому вице-премьеру и главе МИД Сербии Ивице Дачичу о правилах введения Вашингтоном санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами, сообщило сербское министерство.
РИА Новости 08 ноября в 10:52
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Космос
В Индии разработали программу миссии по изучению Венеры
Учёные и инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) представили на утверждение правительству программу автоматической миссии по изучению Венеры.
REGNUM 09 ноября в 06:49
Культура
Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября
Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.
Piter.tv 09 ноября в 08:34
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 15:12
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47