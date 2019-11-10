Футбол
Кубань 24Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.
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Авто
Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Общество
Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
Производители предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишут "Известия".
Культура
Трамп призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря на шоу «Танцы со звездами»
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал американцев проголосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который будет выступать в четвертьфинале телешоу "Танцы со звездами".
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Футбол
Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии
Суперкубок Испании в следующих трёх сезонах будет сыгран в Саудовской Аравии, сообщает As.
Общество
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
Политика
Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс не узнали после пластики
Поклонники считают, что Лада Дэнс злоупотребляет пластикой и косметологическими процедурами.
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» российским зрителям
О фильме Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции.
Кино
В Сети появился трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Общество
Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который сегодня с рабочей поездкой прибудет в Новосибирскую область, в Новосибирске задержится ненадолго.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
25 октября в воинской части №54160 в поселке Горный Читинского района (Забайкалье) рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам.
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».