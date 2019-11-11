В аэропорту Сочи сегодня ночью приземлился самолет с игроками и тренерским штабом сборной России по футболу. Команда Станислава Черчесова будет готовиться в олимпийской столице к последним матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020.

Сборная России по футболу прилетела на сборы в Сочи

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