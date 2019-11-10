Футбол
Кубань 24Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.
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Гаджеты
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Политика
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Политика
Закупавшего бракованные бронежилеты генерала арестовали в Киеве
По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева провела вечер с «легендарными» друзьями
В компании знаменитых скульптура и музыканта Алла Борисовна провела чудесный вечер, как она выразилась.
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Армия и оружие
В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину
В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
Политика
«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, неготовность пустить специалистов Укртрансгаза выглядит очень подозрительно, учитывая, что через станцию «Суджа» проходит «львиная часть транзита российского газа в Европу» — 70%.
Здоровье
В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки
Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
Авто
АвтоВАЗ раскрыл цены на обновленную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявляет новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Политика
Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады
Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".
Общество
Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти
Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.
Космос