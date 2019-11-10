Футбол

Кубань 24Кубань 24Сборная России по футболу прибыла в Сочи

Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.
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Не нужен нам берег турецкий, и Австрия нам не нужна. Сборная России готовится к Бельгии

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Море, солнце, футбол. Сборная России в Сочи начала подготовку к заключительным матчам года

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