Футболисты национальной команды в ночь на 11 ноября прибыли на сбор в Сочи, сообщается в Twitter команды. Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.

Сборная России по футболу прибыла в Сочи

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