Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

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