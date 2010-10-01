Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

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