Футбол
RT на русскомСборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.
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Команде Черчесова еще рано тягаться с «красными дьяволами» в открытом футболе. А может, уже и поздно…
Спорт уик-эндвчера в 18:52
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Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Футбол
Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Финансы
Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе
Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Гаджеты
Motorola показала новую версию «раскладушки» Razr
Компания Motorola продемонстрировала новую модель известной «раскладушки» Razr.
Общество
Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье
Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Космос
Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае
Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Музыка
Сергей Шнуров заставил Гагарину закрыть кнопку платьем
Автоспорт
Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом
Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Футбол
Португалия обыграла Люксембург и пробилась на Евро-2020
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Политика
Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
Экономика
Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Здоровье
Названы продукты, которые сохранят стройность и здоровье после 40 лет
Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые помогут сохранить стройность и здоровье человеку в возрасте после 40 лет.
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Общество
В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.