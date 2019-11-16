Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.
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Россия разгромно проиграла Бельгии

Lenta.ru14:19

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

RT на русском15:37

АЗАРные «красные дьяволы» разгромили сборную России

Живая Кубань14:03
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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

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В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

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Российские эксперты 14 ноября провели встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения.
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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

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