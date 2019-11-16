Футбол
RT на русскомСборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.
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Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
Армия и оружие
Британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в субботу в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Политика
Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии
Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Футбол
Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
Спорт
Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории
Российские эксперты 14 ноября провели встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Политика
В Крыму ответили на слова Навального о референдуме
Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Здоровье
Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию
Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за осадков и ветра
В Приморье на понедельник, 18 ноября, было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега.