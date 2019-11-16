Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

7 фото
Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

RT на русскомвчера в 15:37

Россия — Бельгия — 1:4. Решающий матч футбольной сборной за первое место в группе не порадовал болельщиков

BFM.ruвчера в 14:25

АЗАРные «красные дьяволы» разгромили сборную России

Живая Кубаньвчера в 14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Политика

Президент Сербии Александр Вучич находится в больнице

Напоминаем, что Вучича доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем.
Gazeta.SPb вчера в 11:11
Политика

В Белоруссии начались выборы в парламент

В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал "Россия 24". За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.
Вести.Ru 02:50
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс вчера в 00:30
Политика

США и Южная Корея отложат военные учения

РИА Новости 01:01
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Наука

В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус

В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Ugpressa.ru вчера в 12:25
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 15 ноября в 13:44
Футбол

Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».
Чемпионат 02:30
Общество

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Газета.Ru 03:08
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Космос

Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео

AstroNews.ru 00:36
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Единоборства

Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164

Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.
Лезги газет 03:07
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Хоккей

Евгений Кузнецов поучаствовал в спасении «Вашингтона» в Бостоне

Хозяева дважды выходили вперед, но гости смогли отыграться и переиграли "медведей" в серии послематчевых буллитов – 3:2. На гол Койла "капиталисты" ответили точным броском Бойда, а вот ответа на шайбу Пастрняка пришлось ждать до 59-й минуты.
Вести.Ru вчера в 23:15
Политика

Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму

Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.
РИА Новости Крым вчера в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное