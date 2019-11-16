Футбол
RT на русскомСборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в рамках квалификации Евро-2020.
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Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Единоборства
Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Политика
Президент Сербии Александр Вучич находится в больнице
Напоминаем, что Вучича доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем.
Политика
В Белоруссии начались выборы в парламент
В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал "Россия 24". За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
Политика
США и Южная Корея отложат военные учения
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Наука
В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус
В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».
Общество
Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву
Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Космос
Новая мегаракета НАСА теперь оснащена всеми четырьмя двигателями: фото и видео
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Единоборства
Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164
Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Хоккей
Евгений Кузнецов поучаствовал в спасении «Вашингтона» в Бостоне
Хозяева дважды выходили вперед, но гости смогли отыграться и переиграли "медведей" в серии послематчевых буллитов – 3:2. На гол Койла "капиталисты" ответили точным броском Бойда, а вот ответа на шайбу Пастрняка пришлось ждать до 59-й минуты.
Политика
Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму
Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.