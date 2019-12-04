Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча до чемпионата Европы 2020 года, один из которых пройдет в Москве, а три - на выезде. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч 6 июня в Москве

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