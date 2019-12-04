Футбол
ТАСС СпортСборная России по футболу проведет товарищеский матч 6 июня в Москве
Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча до чемпионата Европы 2020 года, один из которых пройдет в Москве, а три - на выезде. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Общество
Депутаты поддержали запрет на кальянные в жилых домах Петербурга
Петербургские депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, который запретит открывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов.
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В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии с 1 января
Страховые выплаты неработающим пенсионерам уже с 1 января вырастут на 6,6 %, а их средний размер в будущем году составит 16,4 тыс. рублей.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
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Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Авто
Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года
Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Экономика
Bloomberg: Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL
Высший суд ЕС отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
Технологии
Китай заблокировал обозреватель блокчейна Ethereum
Обозреватель блокчейна Ethereum стал недоступен для жителей Китая, по информации CoinDesk.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Общество
В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ
В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Происшествия
Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Напоминаем, что 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной с турецкого истребителя F-16.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Происшествия
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских
Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.
Авто
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Политика
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Китай выразил протест США из-за законопроекта по уйгурам
Китай выразил США протест из-за принятия в палате представителей конгресса законопроекта по уйгурам, связанного с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.