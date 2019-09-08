Футбол
КП - КалининградСборная России по футболу провела тренировку под дождем в Калининграде
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
8
Ахметов
19
Миранчук
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
6
Черышев
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
20
Федин
19
Щеткин
10
Жуков
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России по футболу, которая прилетела в Калининград вечером в субботу 7 сентября, в воскресенье прибыла на стадион «Калининград». Ровно в полдень началась тренировка футболистов накануне матча Россия-Казахстан. Первым на поле вышел тренер команды Станислав Черчесов.
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Черчесов с манекенами, Черышев и Смолов на позитиве. Фото с тренировки сборной
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