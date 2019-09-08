Сборная России по футболу, которая прилетела в Калининград вечером в субботу 7 сентября, в воскресенье прибыла на стадион «Калининград». Ровно в полдень началась тренировка футболистов накануне матча Россия-Казахстан. Первым на поле вышел тренер команды Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу провела тренировку под дождем в Калининграде

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