Футбол
RT на русскомСборная России по футболу провела тренировку в полном составе
Сборная России по футболу провела 3 сентября тренировку в полном составе на базе в Новогорске. Вместе с командой занятие провели Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение накануне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты национальной сборной России понаблюдали за тренировкой молодежной команды
Sport24.ruвчера в 06:15
Сонный Дзюба и Чалов с Максименко рядом с командой Черчесова. Фото с тренировки
Чемпионатвчера в 07:28
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник
Адвокат актрисы Марии Мироновой Максим Борисов заявил, что его подопечную на протяжении долгого времени преследовал врач-онколог Дмитрий Барановский, который был влюблен в дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой.
Телепрограмма вчера в 23:25
Политика
Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска
Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.
URA.Ru 04:15
Происшествия
Взрыв произошел на шахте в Донецке
Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА "Новости". Информация о пострадавших уточняется.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие
Россия и Индия прорабатывают продление программы ВТС на 10 лет
Россия и Индия прорабатывают продление программы двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) до 2030 года.
МИР 24 05:13
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Известия 02 сентября в 16:00
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей вчера в 00:16
Финансы
Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти
Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
ТАСС 05:10
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Гаджеты
В Интернет слили секретную документацию Apple о новых iPhone 11
Во всемирной паутине Интернет были размещены внутренние секретные документы известного бренда Apple, в которых содержится довольно подробная информация относительно новых смартфонов iPhone 11.
В городе R 04:51
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Здоровье
Директор Центра паллиативной помощи проведет открытый урок по уходу за тяжелобольными
Открытый урок "Уход за тяжелобольным человеком на дому" 6 сентября проведет директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер в парке "Печатники" рядом с павильоном "Здоровая Москва", сообщила во вторник пресс-служба Департамента здравоохранения.
ТАСС вчера в 11:03
Политика
СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве
РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Финансы
Орешкин рассказал о рисках резкого снижения инфляции
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме рассказал об опасности падения инфляции ниже заложенного в прогнозе министерства уровня.
BFM.ru 04:14
Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 05:00
Экономика
В России на 7% выросла стоимость авиабилетов
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:23
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА
В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.
Peterburg2.ru 02:44
Происшествия
Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова
Неизвестный разбил стулом витринное окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в Москве.
ТАСС 04:22
Политика
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
Известия 03:20
Общество
Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города
Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.
Известия 05:00
Наука
Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов
Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.
N+1 вчера в 09:04