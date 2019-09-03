Сборная России по футболу провела 3 сентября тренировку в полном составе на базе в Новогорске. Вместе с командой занятие провели Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение накануне.

Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе

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