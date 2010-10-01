Спортсменов поздравил в «Твиттере» премьер-министр Дмитрий Медведев. Главный тренер сборной заявил, что победа на чемпионате Европы по футболу является основной задачей для сборной России.

Наука Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.

Экономика Граждан Украины запишут в самозанятые в России Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Украинского актера избили в Польше Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Технологии Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя "За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.

Наука ИИ сможет искать нарушения в работе мозга Группа нейрофизиологов из России и Германии разработала искусственный интеллект, который легко справляется с поисками разного рода нарушений в работе мозга человека.

Армия и оружие Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской "Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции – ред.) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.

Экономика В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.