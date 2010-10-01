Спортсменов поздравил в «Твиттере» премьер-министр Дмитрий Медведев. Главный тренер сборной заявил, что победа на чемпионате Европы по футболу является основной задачей для сборной России.

Сборная России по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Кипра

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