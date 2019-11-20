Футбол
Говорит МоскваСборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. По регламенту, сборная России попадёт в группу В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 09:40
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Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
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Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Происшествия
В УМВД по Тюменской области прошли обыски
В Следственном комитета по Тюменской области факт обысков не подтвердили. Алтынов был уволен с должности главы УМВД по региону 4 ноября.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет о том, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления, касающиеся территориальных претензий Эстонии к России.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова
Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
В составе женской команды внесено два изменения.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
Путин назвал причины распада Советского Союза
"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
ГИБДД получит возможность лишать прав без суда
МВД России подготовило поправки сразу в несколько законов, согласно которым инспекция сможет без решения суда прекратить срок действия водительских прав.
Фигурное катание
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Космос
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Политика
Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины
Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Политика
Суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину .
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.