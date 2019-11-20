Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваСборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020

Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. По регламенту, сборная России попадёт в группу В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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Как сборная России играла с Бельгией и Данией – соперниками по групповому этапу Евро-2020

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СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
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Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
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Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
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