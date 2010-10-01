Стало известно, в какой форме сыграет сборная России в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. Как сообщает Twitter национальной команды, подопечные Станислава Черчесова сыграют в красной форме. Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Спорт Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Общество Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.

Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

Происшествия Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.

Армия и оружие Курды обстреляли турецкие города Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Тарасов избегает ее со дня развода 30 декабря 2016 года Тарасов и Бузова официально перестали быть мужем и женой. По словам Ольги, они с Дмитрием не виделись со дня развода.

Музыка Иван Дорн записал трек в поддержку исчезающих видов птиц Музыкант Иван Дорн выпустил новый сингл в поддержку редких птиц.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Политика Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.

Армия и оружие Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».

Политика Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.

Происшествия Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.