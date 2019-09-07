Футбол
Евро-футбол.руКак сборная России победила в Шотландии
Сборная России сделала важный шаг к завоеванию путёвки в финальную часть Евро-2020, обыграв на выезде сборную Шотландии. Волевую победу со счётом 2:1 принесли гол Артёма Дзюбы и подключение к атаке Юрия Жиркова, который вынудил оппонента переправить мяч в свои ворота.
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Показали характер в Глазго. Сборная России по футболу победила на выезде команду Шотландии
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