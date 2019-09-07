Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаСборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 1:2 в пользу россиян. Первый мяч забили шотландцы на десятой минуте игры.
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