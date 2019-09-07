Футбол

Реальное времяРеальное времяСборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 в гостевом матче обыграла команду Шотландии. Счет открыли хозяева поля, когда Макгинн подправил мяч в ворота Гилерме после отскока.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Вокруг сборной – электричество. Тренеры кричат друг на друга, а игроки чувствуют свободу

Sports.ru04:06

«Шотландец почти в нашей вратарской просто принял мяч и забил». Дмитрий Радченко — о том, почему не стоит винить Гилерме в пропущенном голе в Глазго

Матч ТВ08:46

Растяжка Головина, лайк от Марио и победный гол Жиркова. Фото Россия — Шотландия

Чемпионат02:00

Робертсон: поражение от сборной России — одно из самых обидных в карьере

РИА Новости08:39

Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в отборе на Евро-2020

News.ruвчера в 16:42

Россия смяла Шотландию как карлика

Спорт-Экспресс02:00

Шотландия - Россия. Видео голов российской сборной

Sport.ruвчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Автоспорт

Хюлькенберг вызван к стюардам за покидание трассы без причины

Чемпионат 11:09
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

Петербургский дневник 11:59
Футбол

Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Происшествия

Подтверждена причастность задержанного к нападению на Памфилову

Задержанный по подозрению в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой уроженец одной республик Средней Азии доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России.
Вести.Ru 11:39
Политика

Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок

Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
Народные новости 05:02
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Политика

Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России

Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Общество

В Москве достроили самую большую школу в России

Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся

Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Фигурное катание

Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Политика

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Общество

Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей

Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Авто

Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Футбол

Лингард покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии.
Спорт-Экспресс 11:27
Космос

Популярный уфолог заявил, что в Кузбассе нашли «инопланетный дрон»

Газета Кемерова 05 сентября в 23:01
Политика

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»

На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика

Эксперт назвал «мягким потеплением» освобождение россиян и украинцев

Взаимное освобождение осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной означает мягкое потепление между двумя странами, эффективность прямого диалога Москвы и Киева, но питать иллюзий о скорой нормализации не стоит, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
РИА Новости 11:17
Происшествия

В белорусской деревне Лесково обнаружен слон

Эхо Москвы 12:31
Армия и оружие

Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»

В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Баскетбол

Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира

Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Общество

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК 11:28
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное