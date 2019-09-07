Футбол
ПрофильСборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, обыграла в гостях команду Шотландии. Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
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Показали характер в Глазго. Сборная России по футболу победила на выезде команду Шотландии
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