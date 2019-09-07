Футбол

Вести.RuВести.RuШотландия — Россия 1:2

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
В Глазго завершился отборочный матч чемпионата Европы между сборными Шотландии и России. Сборная России победила 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова. Сборная Шотландии очень мощно начала встречу.
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