Игроки команды подарили специалисту футболку национальной сборной с номером 56 - ровно столько исполнилось сегодня Черчесову. Подарок вручил капитан российской сборной Артем Дзюба. Черчесов является главным тренером сборной России с 2016 года.

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