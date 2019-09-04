Футбол
Нева СпортСборная России прибыла в Глазго на матч с Шотландией
Пресс-служба команды опубликовала фотографию из аэропорта в «Твиттере». Прилетели в Глазго! 👋👋👋 pic.twitter.com/OUGvqYeZCZ — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019 Напомним, матч с Шотландией состоится в пятницу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Хэмпден Парк».
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