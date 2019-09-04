Пресс-служба команды опубликовала фотографию из аэропорта в «Твиттере». Прилетели в Глазго! 👋👋👋 pic.twitter.com/OUGvqYeZCZ — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019 Напомним, матч с Шотландией состоится в пятницу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Хэмпден Парк».

Сборная России прибыла в Глазго на матч с Шотландией

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Происшествия Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.

Политика Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Общество В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».

Общество Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.

Хоккей «Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.

Здоровье В Минздраве назвали возможные причины повышенной смертности зимой Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут быть причинами повышения уровня смертности в зимний период.

Политика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17 Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.

Единоборства UFC. Дастин Порье рассказал о плане на бой с Хабибом Нурмагомедовым В главном поединке вечера сразятся чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье.

Армия и оружие США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.

Технологии Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом В Скотленд-Ярде есть специальная лаборатория, в которой полицейские взламывают мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и даже мультимедийные системы автомобилей в надежде найти улики, которые помогли бы им раскрыть очередное дело.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Технологии В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.