Футбол
Евро-футбол.руСборная России вылетела в Глазго
Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии. Перед вылетом в Шотландию команда Станислава Черчесова занималась в полном составе.
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 26 августа в 20:01
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
Внутри катафалка находилось тело мужчины.
ТАСС 09:56
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика
Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей
Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Агентство Москва 12:37
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Футбол
Янник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год
По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»).
Еженедельник Футбол 12:41
Футбол
Ташаев провёл первую тренировку с «Рубином»
Спорт БИЗНЕС Online 07:28
Политика
Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Наука
Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных
У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Транспорт
Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Гаджеты
Apple TV нового поколения может выйти 10 сентября
The GEEK 12:55
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".
Интерфакс 13:57
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru 13:10
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала, как живет сын покойной Стеллы Барановской
Анфиса Чехова растрогала подписчиков, прочитав трогательный стих для своей подруги Стеллы Барановской.
Телепрограмма 14:18
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20