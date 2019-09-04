Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная России вылетела в Глазго

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии. Перед вылетом в Шотландию команда Станислава Черчесова занималась в полном составе.
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