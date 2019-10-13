Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020. Уже на девятой минуте встречи гол забил полузащитник Денис Черышев. Затем на 22-ой минуте ворота противника успешно поразил полузащитник Магомед Оздоев.

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

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