Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. На счету российской команды в этом выездном матче группы I — пять безответных голов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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