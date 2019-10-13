Российская команда победила со счетом 5:0, забитые голы на счету Александра Головина, Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Дениса Черышева, отличившегося дважды. Набрав 21 очко после восьми игр, сборная России досрочно оформляет путевку на Евро-2020.

Сборная России побеждает Кипр с Соболевым в запасе

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