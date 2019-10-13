Футбол

СитиТрафикСитиТрафикСборная России побеждает Кипр с Соболевым в запасе

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Российская команда победила со счетом 5:0, забитые голы на счету Александра Головина, Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Дениса Черышева, отличившегося дважды. Набрав 21 очко после восьми игр, сборная России досрочно оформляет путевку на Евро-2020.
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